Металлист 1925 еще в Первой лиге отличался сверхмощным составом и бешеными тратами на трансферы. Согласно данным Transfermarkt, в предыдущем сезоне харьковчане потратили 2,62 млн евро – но инсайдеры уверены, что сумма должна быть еще выше. За Крупского зимой будто бы заплатили не 1,5, а целых 3 млн. Под камбэк в УПЛ клуб выложил еще 2,82 млн, однако трансферная кампания еще не завершена.

Металлист 1925 2.0: клуб из Харькова обживается на новой территории и строит грандиозные планы – ЭКСКЛЮЗИВ

Как следствие, к Металлисту 1925 начали относиться, как для клуба АПЛ. По слухам в СМИ, Оболонь требовала за 18-летнего голкипера Марченко аж 2 млн евро. Этого перехода не произошло – зато удалось подписать Калюжного, Мартынюка, Шабанова, Антюха, Павлюка и албанского нападающего Забергию. Крупский присоединился к команде только летом, а Когут и Овусу вернулись из аренд.

Этого мало. Новый тренер – Младен Бартулович – требует подписать "восьмерку" и центрфорварда. Не факт, что хорват хотел именно Забергию, ведь тот выступал аж в седьмой команде албанской Суперлиги. На позиции центрхава же претендует 19-летний воспитанник Панченко, которого очень восхваляли на сборах, но вряд ли Металлист 1925 остановится в поисках. В СМИ писали об интересе к Шепелеву.

Из списка потерь отметить можно разве что Борячука и Стеня, которые хоть чуточку были приближенными к основе. Также ушли Нагнойный, Курило, Потимков, Жичиков, Черноморец, Евгений Пасич и Кравченко, однако они давно уже выпали из ростера. Покинул клуб и Сидоров, которого арендовали Колосу – вот только он решил уехать из Украины. Просто уехать.

К финансовым мешкам в футболе всегда было предвзятое отношение, а к Металлисту 1925 в Украине относятся с еще большим скепсисом. Этот гигант в предыдущем сезоне не смог даже Первую лигу выиграть, а в плей-офф со скрипом одолел Левый Берег (дважды по 1:0). Впрочем, спарринги под руководством Младена Бартуловича заставляют смотреть на проект харьковчан с интересом.

На сборах коллектив перестрелял Карабах (5:4), сыграл вничью с Бохумом (0:0) и неожиданно прибил основу Боруссии Менхенгладбах (3:1). Конечно, были и поражения от Панатинаикоса и Мангейма (0:3), однако поражает уровень соперников. Вот только эксперты не спешат отправлять Металлист 1925 в еврокубки – даже для таких команд переход на более высокий уровень дается непросто, а в УПЛ есть 5-6 клубов с лучшим или равным составом.

Для начала харьковчанам следует победить Оболонь, которую дружно отправляют в зону прямого вылета. Летом киевляне потеряли своего спасителя от дауншифтинга – Сергей Шищенко поехал поднимать Буковину, забрав с собой трех лидеров "пивоваров" (Витенчука, Карася и Грушу). Тарануха покинул клуб, но еще не нашел нового, а Осман отправился в Черноморец.

На замену пришли Семенов (ЦЗ, Левый берег), Чех (ОП, Карпаты), Кулаковский (ЦПЗ, Ворскла), Нестеренко (ЦАП, Ворскла), Евгений Пасич (фулбек, М1925), Чернов (ЦЗ, Виктория) и Шевченко (левый фулбек, Верес). Действительно серьезным усилением является именно последний, а вот по другим новичкам очень много вопросов. Трое вылетели из УПЛ, двое почти не играли около года, а Чернов пришел из Второй лиги.

Клуб даже не искал нового тренера – обошлись внутренними резервами. "Пивоваров" теперь возглавляет Алексей Антоненко, который ассистировал предыдущим наставникам и отвечал за ругань в адрес арбитров. Из позитива следует отметить, что основная часть весенней основы все же осталась в клубе, однако без Сергея Шищенко даже лучший состав вылетал в Первую лигу.

Неудивительно, что букмекеры и журналисты ожидают вылета Оболони. Впрочем, президент видит ситуацию иначе – Александр Слободян требует попасть в топ-7. Этому господину Живчика больше не наливать :)

Кадровая ситуация

Травмированные: Рашица – Близниченко (под вопросом) Мороз

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Оболонь

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Ари, Калитвинцев, Панченко, Антюх – Мба

Оболонь: Марченко – Суханов, Семенов, Дубко, Шевченко – Чех, Черненко – Мединский, Кулаковский, Бичек – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – победа Металлиста 1925, тотал больше 2,5

Металлист 1925 безусловно сильнее в кадровом плане. Сильнее ли они по игре? Вероятно, что да, однако когда это было проблемой для Оболони? Киевляне могут проиграть, но бой они дадут всем и в любом составе – тем более, что за лето он просел ненамного.

Харьковчанам сегодня будет очень непросто. Они испытывают проблемы с форвардом и "восьмеркой", а оборона полностью составлена из новичков. Как минимум один гол "пивовары" забить способны – но вряд ли Оболонь обойдется без пропущенных. Учитывая же преимущество Металлиста в глубине состава, рискнем поставить на победу фаворита.

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