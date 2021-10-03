Металлист 1925 удержал победу над Минаем в рамках 10-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов поединка Металлист 1925 – Минай на "Футбол 24".

Первая половина запомнилась невероятным сейвом Кучера перед перерывом и неудачной попыткой Байдала забить из пределов штрафной. Во втором тайме Металлист 1925 вышел вперед благодаря голу Габелока с пенальти, который и стал победным.

Металлист 1925 обыграл Минай благодаря пенальти – Селезнев и Ко едва не спасли ничью

Таким образом, Металлист 1925 набрал 13 очков и поднялся на 8 место, Минай с 6 пунктами остался предпоследним.