Металлист 1925 – Минай – 1:0 – видео гола и обзор матча
20:35 - Читати українською
Металлист 1925 удержал победу над Минаем в рамках 10-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов поединка Металлист 1925 – Минай на "Футбол 24".
завершено
Первая половина запомнилась невероятным сейвом Кучера перед перерывом и неудачной попыткой Байдала забить из пределов штрафной. Во втором тайме Металлист 1925 вышел вперед благодаря голу Габелока с пенальти, который и стал победным.
Металлист 1925 обыграл Минай благодаря пенальти – Селезнев и Ко едва не спасли ничью
Таким образом, Металлист 1925 набрал 13 очков и поднялся на 8 место, Минай с 6 пунктами остался предпоследним.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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