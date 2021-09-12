Хавбек Металлиста 1925 Антон Савин получил награду за свое выступление в матче 7-го тура УПЛ против киевского Динамо.

Металлист 1925 в своем Instagram сообщил, что Савин признан лучшим игроком поединка с Динамо.

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Награду вручила компания Parimatch, а на призе был размещен логотип харьковского клуба. Вероятно, Савина выбрали лучшим в составе Металлиста 1925.

К слову, победу в матче праздновало Динамо, обыграв харьковчан со счетом 2:0 – голы в активе Цыганкова и Гармаша.

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