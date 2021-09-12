Металлист 1925 – Динамо: представитель харьковчан признан игроком матча несмотря на поражение
08:00 - Читати українською
Хавбек Металлиста 1925 Антон Савин получил награду за свое выступление в матче 7-го тура УПЛ против киевского Динамо.
завершено
Виктор Цыганков 47’
Денис Гармаш 53’
47’ Виктор Цыганков
53’ Денис Гармаш
Металлист 1925 в своем Instagram сообщил, что Савин признан лучшим игроком поединка с Динамо.
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Награду вручила компания Parimatch, а на призе был размещен логотип харьковского клуба. Вероятно, Савина выбрали лучшим в составе Металлиста 1925.
К слову, победу в матче праздновало Динамо, обыграв харьковчан со счетом 2:0 – голы в активе Цыганкова и Гармаша.
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