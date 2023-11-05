В рамках 13-го тура УПЛ 2023/24 Металлист 1925 принимает Черноморец, Минай сыграет с Ворсклой, а Верес – с Зарей. Анонс и прогноз букмекеров подскажет "Футбол 24".

Металлист 1925 – Черноморец

Матч Металлист 1925 – Черноморец состоится сегодня, 5-го ноября, на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

Металлист 1925 неплохо начал сезон, однако постепенно команда разучилась побеждать. Безвыигрышная серия харьковчан в чемпионате достигла уже пяти туров, что вылилось в падение аж на 12-ю позицию – а от нее до зоны переходных матчей всего два очка. Обидно, ведь подопечные Эдмара почти в каждом поединке демонстрируют длительные отрезки из симпатичного футбола.

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С "желто-синими" было тяжело и СК Днепр-1, и Ворскле, и даже Кривбасс столкнулся с определенными проблемами. Черноморец не имеет права недооценивать такого соперника – тем более, что этого требует турнирная ситуация. Одесситы еще недавно претендовали на лидерство в УПЛ, но сейчас они откатились на шестую позицию. Победа над Металлистом 1925 вернет "моряков" в зону Лигу конференций, а также в борьбу за топ-3.

Роман Григорчук после ничьей с Зарей и поражения от Кривбасса сделал выводы. Большее доверие получили футболисты с хорошей физической формой, а не "игровики" – Черноморец включил высоченную интенсивность. Благодаря этому команда оформила два подряд разгрома, укатав в газон Минай и Зарю (в Кубке). Особенно разрывал Андрей Штогрин, который за эти два матча оформил 5+1. Словом, фаворит в сегодняшней встрече очевиден.

Кадровая ситуация

Травмированы: Русин, Борячук (под вопросом) – Салюк (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Черноморец

Металлист 1925: Мозиль – Безуглый, Е. Ткачук, Курило, Фарина – Вачиберадзе, Габелок, А. Ткачук – Ременюк, Сидоров, Юсов

Черноморец: Варакута – Путря, Гучек, Ермаков, Брагару – Васильев, Шпорн, Кузык – Бадибанга, Иеде, Штогрин

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Черноморец безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Романа Григорчука – 1.84. На триумф Металлиста 1925 дают аж 4.75, а ничью оценили коэффициентом 3.65.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.08, аналогичный тотал меньше – 1.84. Гол Андрея Штогрина умножит вашу ставку на 2.30, а Алексея Сидорова – на 4.00.

Минай – Ворскла

Матч Минай – Ворскла состоится сегодня, 5-го ноября, на стадионе "Минай" в одноименном селе. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на УПЛ ТБ.

Минай отчаянно пытается зацепиться за выживание в УПЛ. Почти в каждом поединке подопечные Владимира Шарана имеют шансы для взятия ворот. Они всегда имеют хорошие игровые отрезки. Тем не менее, команда увязла на дне слишком крепко – не одержав ни одной победы в сезоне, закарпатцы еще и перестали забивать голы. "Сухая" серия "лис" продолжается уже четыре тура.

Зона переходных матчей еще недалеко, а вот до выхода в "зону жизни" не хватает уже семи очков. Каждая следующая осечка минайцев будет отдалять от прописки в элите на следующий сезон – а сегодня в соперниках Ворскла. Команда с хорошим подбором исполнителей в старте, сильным тренером и чрезвычайно высокой интенсивностью в работе без мяча. Команда, которая недавно била Шахтер.

Посреди недели полтавчане разгромили Оболонь, став полуфиналистом Кубка Украины. Это – серьезный успех, однако его критически важно поддержать в чемпионате. Там у полтавчан очень серьезные проблемы. Подопечные Виктора Скрипника не знают побед в четырех турах подряд, не сумев переиграть даже Колос с Металлистом 1925, поэтому Минаю не следует бояться. Шансы есть.

Кадровая ситуация

Травмированы: Булеза, Воробчак (Минай)

Дисквалифицированы: Витенчук (Минай)

Ориентировочные составы на матч Минай – Ворскла

Минай: Бандура – Немчанинов, Мельник, Кравчук, Солдат – Кораблин, Петько – Одарюк, Твердохлеб, Рогозинский – Вишневский

Ворскла: Исенко – Пердута, Сантана, Павлюк, Корниенко – Челядин, Нестеренко – Кане, Скляр, Бацула – Степанюк

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Ворсклу фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Виктора Скрипника – 2.03. На триумф Миная дают 3.95, а ничью оценили коэффициентом 3.55.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.16, аналогичный тотал меньше – 1.78. Гол Руслана Степанюка умножит вашу ставку на 2.55, а Олега Вишневского – на 3.50.

Верес – Заря

Матч Верес – Заря состоится сегодня, 5-го ноября, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на ютуб-канале Вереса по подписке.

У Сергея Лавриненко всё сыпется из рук. Верес одержал только одну победу в сезоне, безвыигрышная серия в УПЛ достигла шести туров, а команда забила за этот период всего два гола. Как следствие, ровенчане оказались на предпоследней позиции в таблице. Начались и кадровые проблемы – ривненчанам сегодня не помогут Владислав Шарай и Шевченко. Последнему даже нет профильной замены.

Давление на тренера чрезвычайно сильное. В прессе ходят слухи о возможном увольнении Сергея Лавриненко и даже о потере раздевалки. Решающим будто бы должен был стать матч с Минаем неделю назад – он завершился нулевой ничьей, однако коуч пока что на месте. Триумф над Зарей мог бы усилить его позиции.

Благо, луганчане пока что не впечатляют. Под руководством Валерия Кривенцова коллектив более-менее играет только в Лиге конференций, а вот на внутренней арене все очень печально. За пять туров удалось победить только Оболонь, а от Полесья, СК Днепр-1 и Металлиста 1925 "черно-белые" потерпели безапелляционные поражения.

На этом отрезке также был очень хороший матч с Черноморцем в УПЛ (0:0 при бешеном отскоке одесситов), однако встреча с "моряками" в Кубке завершилась катастрофой – 1:4. Об этом ужасе следует как можно скорее забыть, сконцентрировавшись на чемпионате. Заря свалилась в зону переходных матчей, однако от "зоны жизни" луганчан отделяют всего три очка.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ющишин, Хондак – Бутко

Дисквалифицированы: В. Шарай, Шевченко (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Заря

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Балан – Кухарук, Кучеренко, Сикейра – Шестаков, Гайдучик, Свитюха

Заря: Турбаевский – Данченко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцык – Антюх, Нагнойный, Мишнев, Горбач – Герреро

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Зарю фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Валерия Кривенцова – 1.98. На триумф Вереса дают 4.15, а ничью оценили коэффициентом 3.55.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.08, аналогичный тотал меньше – 1.84. Гол Эдуардо Герреро умножит вашу ставку на 2.30, а Николая Гайдучика – на 3.00.

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