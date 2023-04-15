В рамках 21-го тура УПЛ Металлист 1925 встретится с Александрией, а Металлист – с Вересом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Металлист 1925 – Александрия

Руслан Ротань открывал вторую часть чемпионата матчем против Металлиста 1925. Тогда все завершилось перестрелкой со счетом 3:3 – кто бы мог подумать, что этот поединок задаст тренд результатам Александрии весной? За шесть туров "аграрии" расписали четыре подряд ничьих, разгромили Ворсклу и затем получили пятую ничью. Невероятно.

В последних матчах Александрия выглядела значительно симпатичнее, чем на старте сотрудничества с Русланом Ротанем. Коуч начал больше адаптироваться под особенности соперников – высокую линию обороны Ворсклы он наказывал в стиле Шарана, а короткие розыгрыши Черноморца накрывали очень интенсивным прессингом. Не хватает только качества на переходных фазах (сопернику оставляют много пространства) и в позиционном наступлении (мало хороших моментов), хотя с реализацией все очень хорошо.

Металлист 1925 кажется вполне проходным оппонентом для нынешних александрийцев. Подопечные Эдмара и Голодюка по показателю ожидаемых пропущенных голов вырвались в лидеры УПЛ, а последние два тура завершились разгромами со счетом 0:3. Вынос от СК Днепра-1 еще можно оправдать, но фиаско с малорезультативным Колосом шокирует.

В атаке "желто-синие" способны выдать ударный отрезок, а в поединке с СК Днепр-1 они даже создали приличное количество моментов. Впрочем, по большей части Металлист 1925 выглядит бледно. За последние пять матчей коллектив забил всего один гол – как следствие, команда ни разу не победила весной. Между тем, отрыв от зоны вылета составляет всего три очка...

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Александрия

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень – Мартынюк – Ременюк, Габелок, Вачиберадзе, Бычек – Чирук

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Мустафаев, Ковалец – Кожушко, Кулаков, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Металлист 1925 изо всех сил старается держаться на плаву. Впрочем, сейчас харьковчане выглядят слишком слабыми для того, чтобы тягаться с такой Александрией. "Аграрии" – безусловные фавориты.

Если подопечные Руслана Ротаня не победят и здесь, то надо начать ходить в церковь. Перед каждой игрой.

Металлист – Верес

Металлист "хоронили" еще перед стартом чемпионата, а перед вторым кругом уже никто не верил в выживание "желто-синих". Слишком много лидеров ушли из команды и слишком невнятным тренером казался Перица Огненович. Серб действительно не хватает звезд с неба, а его подопечные идут вторыми с конца по показателям ожидаемых забитых и пропущенных голов – впрочем, "желто-синие" не сдаются без боя.

Поражения от Руха и Ингульца весной были заслуженными, хотя даже там харьковчане могли зацепиться за ничью. Далее же произошли заслуженные "мировые" с Александрией и Колосом, а тур назад Металлист достойно сдерживал Шахтер – да, "горняки" провели немало моментов, но забить удалось только раз. Аж на 60-й минуте.

Благодаря волевым качествам "желто-синие" держатся всего в одном зачетном балле от зоны переходных матчей. Именно там находится Верес, которому характера не хватает. Дело даже не в 11-матчевой безвыигрышной серии, а в том, как ровенчане теряли очки весной. Кто-то допускал детские ошибки, кто-то не мог забить два подряд пенальти, а некоторые игроки бросали своего футболиста при обороне – чтобы подтянуть гетры.

Хотя в целом футбол "народного клуба" нельзя назвать ужасным. Хорошим его тоже не охарактеризуешь, но команда явно заслуживает большего – по ожидаемым очкам Верес держится аж на пятой позиции. В подобных ситуациях часто меняют тренера, однако руководство колеблется, да и лучших за Вирта кандидатур на рынке все равно не найти.

Так или иначе, Вересу нужно одержать победу. Хотя бы какую-то. Подойдет даже позорная – важно просто остановить катастрофическое падение.

Кадровая ситуация

Травмированные: В. Шарай (Верес; под вопросом)

Дисквалифицированные: Лебеденко (Верес)

Ориентировочные составы на матч Металлист – Верес

Металлист: Рыбка – Коррал, Порох, Мизюк, Романюк – Панасенко, Ралюченко – Бойчук, Демченко, Наумец – Прядун

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Пасич – Клец, Кучеров – Близниченко, С. Шарай, Дахновский – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры небольшое преимущество предоставляют Металлисту, однако это выглядит странно. Верес сильнее как в кадровом плане, так и в игровом. Харьковчане стараются, бьются, цепляются за ничьи, но такого футбола будет мало для победы над ровенчанами.

Впрочем, есть одно но. Этого будет мало, если Верес правильно настроится и продемонстрирует свою нормальную игру. Статистика говорит, что "народный клуб" способен выполнить эти задачи, поэтому рискнем поставить на победу волынян.

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