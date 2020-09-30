Полузащитник Владимир Танчик продолжит свои выступления в Металле, сообщает официальная страница харьковского клуба в социальной сети Facebook.

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О сроках контракта 28-летнего футболиста с новичком Второй лиги не сообщается. Игрок выбрал себе футболку с номер 34 на спине.

Напомним, последним клубом Владимира были львовские Карпаты, которые он покинул в статусе свободного агента после исключения "зелено-белых" из УПЛ. В Украине также успел поиграть за Львов, Севастополь, Олимпик и Черноморец. За границей он оставил след в польских клубах Рух (Хожув), Гурник (Ленчна), Стомиль (Ольштын) и в венгерском Дьормоте. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

К слову, после четырех туров Металл лидирует в турнирной таблице группы Б Второй лиги, набрав максимальное количество очков.

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