Сенегальский защитник Папа Гуйе оставил свою подпись на контракте с Металлом, сообщается на официальной странице харьковского клуба в Facebook.

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Детали соглашения между сторонами не разглашаются. 36-летний футболист будет защищать цвета новой команды под 30-м номером. Металл выступает во Второй лиге, после 6-ти туров харьковский клуб лидирует в турнирной таблице группы Б с максимальным количеством очков.

Напомним, африканец успел поиграть за такие украинские клубы, как Волынь, Днепр, Карпаты, а также Металлист и СК Днепр-1.

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