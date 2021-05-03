"Моя задача – футбольный клуб Металл. Хочу, чтобы в Харькове был яркий и зрелищный футбол. А вот этими всеми вопросами (возрождением Металлиста – прим.) Занимается Александр Ярославский. Единственное могу сказать, что с приходом Ярославского здесь будет гораздо более зрелищный футбол и будет собираться полный стадион.

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Тайсона готовы принять всегда. Это легенда Металлиста. Это человек, который приехал в Харьков в 20-летнем возрасте уже обладателем Кубка Либертадорес, обладателем Судамерикана. Тайсон отдал все Металлисту, был лучшим, принес много грандиозных побед, с ним завоевали много медалей. Затем Тайсон ушел в Шахтер и там много лет был лучшим", – сказал Красников в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Заявление о возрождении харьковского клуба миллионер сделал в конце февраля. Не исключено, что Металл станет базой для возрождения легендарного клуба.

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