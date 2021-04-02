Металл на классе разобрался с Реал Фармой в 15-м туре группы Б Второй лиги.

Вторая лига, 15 тур

Реал Фарма – Металл – 0:2

Голы: Демченко, 21, Федорив, 27 (пен)

Лидер группы Б Металл приехал в гости к предпоследней команде – Реал Фарме. Для победы харьковчанам хватило ударной пятиминутки в середине первого тайма.

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Сначала хозяева не удержали Демченко во время розыгрыша стандарта, и тот головой переправил мяч в сетку. Позже защитник Реал Фармы сыграл рукой в собственной штрафной – пенальти. К "точке" подошел опытный Виталий Федорив и не ошибся.

Вторая половина превратилась для подопечных Александра Кучера в тренировку. Металл уверенно идет без поражений и оторвался от преследователей на 9 очков.

Турнирная таблица Второй лиги