Металл арендовал бразильского защитника
5 июня 22:53 - Читати українською
Харьковский Металл уже начал работу на трансферном рынке.
Атлетико Минейро в своем твиттере объявил о переходе защитника Маилтона в Металл (который со следующего сезона получит название Металлист – прим.).
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Арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года, а харьковчане имеют право выкупа за 1 млн евро. Интересно, что контракт Маилтона с Атлетико Минейро рассчитан до 2023 года.
Отметим, что защитник провел большую часть прошлого сезона в составе Коритибы, за которую провел 8 матчей без результативных действий.
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