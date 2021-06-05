Харьковский Металл уже начал работу на трансферном рынке.

Атлетико Минейро в своем твиттере объявил о переходе защитника Маилтона в Металл (который со следующего сезона получит название Металлист – прим.).

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Арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года, а харьковчане имеют право выкупа за 1 млн евро. Интересно, что контракт Маилтона с Атлетико Минейро рассчитан до 2023 года.

Отметим, что защитник провел большую часть прошлого сезона в составе Коритибы, за которую провел 8 матчей без результативных действий.

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