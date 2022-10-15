В рамках 7-го тура УПЛ Металлист встретится с Ворсклой, а Металлист 1925 сыграет против Львова. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Металлист – Ворскла

От Металлиста в УПЛ ожидали немногого, учитывая потерю всех легионеров и большинства лидеров прошлогодней команды. Из Харькова уехали даже Александр Кучер и Сергей Красников, однако "желто-синие" под руководством Олега Ратия не стали претендентами на вылет. Наоборот – за 6 матчей новичок набрал 10 очков, выпрыгнув аж на пятую позицию.

Команда одержала три победы, причем Александрию удалось одолеть со счетом 3:1, играя в меньшинстве более часа. Единственным провалом остается разгром 1:6 от Шахтера, но это такое. Металлист демонстрирует симпатичный атакующий футбол, хотя без везения не обходится – харьковчане забили на 3 гола больше ожидаемого, а по показателю ожидаемых пропущенных они идут четвертыми с конца. Пока что у подопечных Олега Ратия не было ни одного "сухого" матча.

Именно в таком состоянии Металлист подходит к противостоянию с Ворсклой. Полтавчане провалили старт сезона, потерпев три подряд поражения и пропустив 8 голов, а первая победа случилась аж в 5 туре – минимальная над Ингульцом. Еще через неделю удалось переиграть Черноморец (2:1), однако в той встрече доминировали именно одесситы. Если бы не ударный эндшпиль, "зелено-белые" снова потеряли бы очки.

После 6-го тура подопечные Виктора Скрипника шли третьими по ожидаемым голам, да и сам рисунок игры выглядел симпатично. Полтавчане очень высоко прессинговали, быстро двигали мяч и демонстрировали одну из самых высоких в УПЛ интенсивностей единоборств – при этом команду тянет вниз слабая оборона и игровая нестабильность. По ожидаемым пропущенным "зелено-белые" идут третьими с конца, а в течение каждого матча они теряли контроль над игрой на длительный отрезок времени.

Поединок с Металлистом важен для ворсклян, ведь в случае победы они наберут 10 очков и войдут в когорту команд, которые борются за еврокубки а так же поднимутся аж в топ-3. Словом, сегодня должно быть интересно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рыбка (Металлист)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист – Ворскла

Металлист: Костик – Романюк, Федорив, Мизюк, Каплиенко – Ралюченко, Чайковский – Пидлепенец, Танковский, Коркишко – Прядун

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец – Скляр – Олейник, Юрченко, Сефери – Марлисон, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Металлист и Ворскла очень похожи. У них хорошая атака, симпатичный футбол и слабая оборона, поэтому можно ожидать голы. Ворскла имеет важное преимущество в качестве и интенсивности прессинга, но оно ощутимо нивелируется нестабильностью полтавчан. Кадровый потенциал у них тоже значительно выше. Именно поэтому фаворитом противостояния считаются "зелено-белые".

Впрочем, коэффициент на ничью не намного выше. Мы склоняемся к ставке именно на "мировую" – прямо сейчас они выглядят равными соперниками.

Металлист 1925 – Львов

Массированная ракетная атака террористов из оркостана в понедельник оставила чемпионат Украины без матчей Металлиста 1925 и Львова. Это много говорит об эффективности российских ударов – данной потери никто и не заметил. Оба коллектива сейчас не в той форме, чтобы собирать пристальное внимание зрителей.

Львовяне пропускали первый тур из-за проблем с заявкой, а за следующие пять набрали всего четыре очка. Этого достаточно для 12-й позиции, однако от дна команду отделяют всего два зачетных балла. Правда, в трех поединках соперниками были Заря, Динамо и СК Днепр-1 – и первым двум "горожане" дали достойный бой.

Тем не менее, подопечные Олега Дулуба очень стараются. Они демонстрируют осмысленный контратакующий футбол и неплохо обороняются – по показателю ожидаемых пропущенных мячей Львов является одним из лучших в чемпионате. "Горожане" симпатично выглядели на фоне равных себе соперников, одолев Минай и сыграв вничью с Кривбассом. Впрочем, пока что Львов выглядит слишком слабым в атаке – "горожане" наиграли всего на 2,84 ожидаемых гола.

Металлист 1925, в свою очередь, приучил к современному атакующему футболу, но в первых пяти турах подопечные Валерия Кривенцова выглядели неоднозначно. С одной стороны, харьковчанам удалось сыграть вничью с Шахтером и одержать победы над крепкими Ворсклой и Колосом.

При этом Металлист 1925 за пять матчей забил всего 5 голов. Пропустил столько же, однако по ожидаемым пропущенным коллектив идет вторым с конца – больше должны были отгрузить только в ворота Зари. Пока что харьковчан вытягивает невероятная форма голкипера Мозиля, без которого они бы оказались на дне турнирной таблицы. Да и определенный фарт в атаке имеет место.

Главный тренер понимает серьезность проблем. В последнем интервью Валерий Кривенцов заявил, что его подопечным не хватает ни умения защищаться 1-в-1, ни грамотной работы при организации прессинга. Частично это объясняется тотальной перестройкой состава, которая не завершилась до сих пор. И все равно за Металлистом 1925 интересно наблюдать, а в УПЛ это значит очень много.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рудавский (Металлист 1925; под вопросом)

Дисквалифицированные: Капинус – Грисьо

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Львов

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Курило, Безуглый, Шершень – Русин, Кравченко, Мартынюк, Габелок, Ременюк – Борячук

Львов: Пономаренко – Бусько, Крушинский, Муравский – Полегенько, Васильев, Мильченко, Михайлив – Бойко – Ныч, Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать прогноз на подобные поединки. Металлист 1925 демонстрировал слишком неоднозначный футбол, чтобы делать дальновидные выводы, а Львов пока что не встречался с командами-середняками. Были либо лидеры, либо дауншифтеры.

Харьковчане сильнее в атаке, а львовяне – в обороне. Что из этого получится? Сказать трудно. Букмекеры считают фаворитами "желто-синих", но мы рискнем поставить на ничью.

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