Металл и Подолье встретились в золотом матче Второй лиги. Победу в нем одержали харьковчане.

Вторая лига, финал сезона 2020/21

Металл – Подолье – 1:0

Гол: Фомин, 55

Удаление: Мызюк, 83 (Металл)

Группу А выиграло Подолье, на 2 пункта опередив Ужгород. Металл, в свою очередь, победил в группе В – преимущество над вторым Кривбассом составило целых 12 зачетных баллов.

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Команды встретились в финальном матче за звание официального чемпиона Второй лиги, который проходил в Черкассах. Первый тайм прошел под аккомпанемент равной борьбы и небольшого количества атак – у обеих команд было по 4 удара по воротам.

После перерыва более агрессивным выглядел Металл, а преимущество конвертировалась в гол на 55-й минуте. Мяч в штрафной нашел голову Руслана Фомина – капитан харьковчан расстрелял голкипера Подолья. Команда Александра Кучера начала играть осторожнее, но хмельнитчане ничего острого не создали. На 83-й минуте Металл из-за удаления Александра Мминутезюка остался в меньшинстве, но даже это не помогло подопечным Виталия Костышина.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Металла со счетом 1:0. Подопечные Александра Кучера – абсолютные чемпионы Второй лиги сезона 2020/21!

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