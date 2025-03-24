Суперкомпьютер сделал свои прогнозы относительно результатов европейского отбора на чемпионат мира 2026 года.

По прогнозу от Football Meets Data, в группе D, в которую попала Украина, наибольшие шансы на первое место имеет Франция, которая недавно победила Хорватию в Лиге наций и стала последним участником квартета "сине-желтых"

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Франция имеет впечатляющие 82% шансов на первое место. Украина, по прогнозам, уверенно идет на вторую строчку (67% – самый большой процент на второе место среди всех участников отбора). Правда, шансов выиграть группу у команды Реброва видят мало – лишь 17%. Исландия должна занять третье место (56%), в то время как Азербайджан, вероятно, завершит квалификацию последним (67%).

Совсем не верят в белорусов. Приспешники россиян выступают "фаворитом" на дно своей группы (86%) даже больше, чем карликовый Гибралтар (80%).

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