"Этот хет-трик важен для меня и для клуба, потому что знаем, в какой ситуации находимся. Забивать – моя работа, хочу еще больше и больше.

Яремчук получил подарок от партнеров по Генту после первого хет-трика в карьере

После матча партнеры по команде вручили мне мяч, это был замечательный момент. Думаю, я получил достойное вознаграждение за тяжелый труд и невероятную мотивацию на предстоящие матчи.

Наше место – в топ-4. Мы сильная команда. Мы можем быть довольны сегодняшним матчем, но следующая встреча тоже важна для нас. В нашей команде амбициозные ребята, которые хотят себя показать в Европе", – цитирует Романа Яремчука официальный сайт Гента.

Заметим, что в матче 11-го тура чемпионата Бельгии "буйволы" на выезде победили Васланд-Беверен (4:1). Роман Яремчук отметился хет-триком в первом тайме. Еще один гол арбитр не засчитал из-за игры рукой.

Яремчук оформил исторический хет-трик за тайм – один из голов напомнил фирменный прорыв Месси