Месси звонил Лаутаро, чтобы убедить его перейти в Барселону

Адриан Рубен Фернандес, один из бывших тренеров форварда Интера Лаутаро Мартинеса, оценил вероятность трансфера аргентинца в Барселону.

"Месси позвонил ему и хочет, чтобы Лаутаро был рядом, я не сомневаюсь. Именно поэтому я могу сказать, что соглашение почти существует. Я уверен, что в Барселоне все пойдет хорошо, и Лаутаро станет великолепной заменой Суаресу. Он идеальный наследник. Благодаря Барсе он будет продолжать расти как игрок и человек.

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Мартинес имеет те же качества, что и Серхио Агуэро. Его карьера будет такой же успешной, как и Куна. Я бы даже сказал, что Лаутаро лучше в воздухе и гораздо лучше владеет левой ногой, но ему придется это доказать со временем. Я надеюсь, что он сможет.

Нужно понимать, что это такоє – играть с лучшим игроком в мире, которому всего 32 года. У них еще будет три-четыре сезона вместе... Кроме того, игра рядом с Месси может сделать Лаутаро еще лучше и помочь ему в сборной. Вместе они улучшат свое понимание на поле", – цитирует Фернандеса Goal.com.

Напомним, Лаутаро Мартинес перешел в Интер из аргентинского Расинга в 2018 году. Сумма трансфера составила 25 млн евро. С тех пор Мартинес провел за "нерадзурри" 66 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Контракт 22-летнего нападающего с Интером действует до лета 2023 года. Клаусула составляет 111 млн евро.

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