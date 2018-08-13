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Месси стал самым титулованным игроком в истории Барселоны

09:17 125 Читати українською
Месси стал самым титулованным игроком в истории Барселоны
Лионель Месси / Фото: соцсети

Суперкубок Испании 2018 стал для нападающего Барселоны Лионеля Месси 33-м в клубной карьере.

Вчера Барселона обыграла Севилью в матче за Суперкубок Испании 2018.

Барселона одержала волевую победу над Севильей и выиграла Суперкубок Испании

Этот трофей стал 33-м для Лионеля Месси в составе Барселоны, сообщает Twitter OptaJose.

Таким образом, Месси превзошел Иньесту, который завоевал с "блаугранас" 32 трофея.

В частности, с Барсой Лео 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз побеждал в Кубке Испании, 8 раз поднимал над головой Суперкубок Испании, 4 раза торжествовал в Лиге чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и столько же побеждал на клубном Мундиале.

Суперкубок ИспанииСуперкубок Испании

Барселона - Севилья: Воскресенье 12 августа 2018

Барселона
Матч окончен
2 : 1
Севилья
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