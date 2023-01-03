Вечером 2 января Лионель Месси с семьей частным самолетом вылетел из родного Росарио в Париж, чтобы присоединиться к команде. Отпуск чемпиона мира-2022 после триумфального для Аргентины Мундиаля в Катаре подошел к завершению. Уже сегодня, 3 января, форвард проведет первую тренировку с партнерами по ПСЖ, сообщает Infobae.

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Ожидается, что возвращение Месси в стартовый состав состоится 11 января. Именно тогда команда Кристофа Гальтье сыграет против Анже в 18-м туре чемпионата Франции.

Таким образом, 35-летний Лео в общей сложности пропустит 3 матча ПСЖ. Без него команда победила Страсбур (2:1), проиграла Лансу (1:3) и сыграет с Шатору в 1/32 финала Кубка Франции.

В сезоне 2022/23 в активе Лионеля Месси 19 матчей за ПСЖ, в которых аргентинский нападающий забил 12 голов и отдал 14 ассистов. Команда Кристофа Гальтье возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая Ланс на 4 очка.

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