Хавбек Кевин-Принс Боатенг совсем не жалеет о своем коротком периоде в составе Барселоны.

"Те шесть месяцев были невероятными. Сначала я не поверил, подумал, что меня хочет Эспаньол, а не та самая Барселона.

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У меня отвисала челюсть от тренировок с Месси. Я всегда говорил, что Роналду лучший в мире, но Месси – это нечто другое. Он ненормальный. Тренируясь с ним, я впервые в карьере чувствовал себя неудобно. Он заставлял меня задуматься о завершении карьеры!" – цитирует Боатенга Goal.

Напомним, ганец выступал за Барселону на правах аренды из Сассуоло (январь-июнь 2019-го), однако провел всего 4 матча (303 минуты). В составе "блаугранас" Кевин-Принс стал чемпионом Испании.

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