"Люди забывают, что в прошлом месяце Месси играл в Эквадоре, а затем в Боливии. В Боливии даже гулять нельзя. Европеец там упадет в обморок из-за кислородного голодания. Люди забывают, что мы не машины. Я понимаю, что СМИ нужно продавать свои истории, но не надо трогать этого парня. Шутки в сторону. Я играл с Лео, это не тот парень, которого нужно атаковать.

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Куда должен перейти Месси, если ему не нравится в Барселоне? Мне все равно. Месси заслуживает счастья, он столько радости доставил людям. Мы платим за просмотр футбола из-за Лео. Я надеюсь, что он продолжит играть, чтобы мои глаза могли наблюдать за его прекрасным футболом, который согревает мое сердце", – поделился Анри в комментарии CBS Sports.

Напомним, Анри выступал в составе Барселоны с 2007 по 2010 годы, после чего перебрался в Ред Булл Нью-Йорк.

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