Легенда Барсы Хави Эрнандес склоняется к варианту, что Лионель Месси подпишет новое соглашение с каталонцами.

"Думаю, что Месси продолжит выступать за Барселону, но последнее слово останется за ним. Он заслужил право выбирать. Месси – лучший игрок в истории Барселоны, и я надеюсь, что он не изменит своего решения", – цитирует Хави Marca.

Барселона не делала Месси официального предложения о продлении контракта, – Marca

Действующий контракт Лионеля с "благуранас" завершается в конце июня. По слухам СМИ, стороны уже договорились о продолжении сотрудничества еще на два сезона, после чего аргентинец отправится в МЛС.

Сейчас 33-летний форвард находится в расположении сборной Аргентины и готовится к Копа Америка-2021.

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