"На самом деле, когда мой отец начал вести переговоры с Леонардо, то Неймар уже знал, я обсудил с ним все это. Я также сказал об этом Ди Марии и Паредесу – у меня есть возможность приехать в Париж.

"Кто бы мог нам такое сказать, правда, Лео?": Рамос поприветствовал Месси в ПСЖ

Мы обсуждали чуть ли не каждый шаг. Они хотели знать, что происходит, и в конце концов присоединюсь ли я к команде", – заявил Месси в интервью Гильему Балаге.

Напомним, об уходе аргентинца из Барселоны стало известно 5 августа, а уже 10-го он официально подписал контракт с ПСЖ.

ПСЖ красиво представил Месси: безумие фанов, триумф Аль-Хелаифи и единственное условие аргентинца