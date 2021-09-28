Историческое событие произошло в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Лионель Месси вышел в стартовом составе и в конце встречи сделал счет 2:0 в пользу ПСЖ. Аргентинец сам протащил мяч через полполя, на линии штрафной обыгрался с Мбаппе и классным ударом заставил капитулировать Эдерсона.