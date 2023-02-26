Месси забил 700-й гол в клубной карьере – аргентинец отличился в воротах команды Малиновского
26 февраля 23:56 - Читати українською
Форвард ПСЖ Лионель Месси продолжает покорять невероятные высоты результативности.
Месси забил в ворота Марселя на 29 минуте – аргентинец с паса Мбаппе забил с нескольких метров, сделав счет 0:2.
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Этот гол стал 700-м для Лионеля за его клубную карьеру. Заметим, что Месси забил 672 мяча в составе Барселоны, где провел 14 лет (в основной команде). Еще 28 голов Лео забил за ПСЖ.
К слову, Месси, кроме гола, записал в свой актив еще две результативные передачи на Мбаппе в поединке с Марселем.
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