Месси забил в ворота Марселя на 29 минуте – аргентинец с паса Мбаппе забил с нескольких метров, сделав счет 0:2.

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Этот гол стал 700-м для Лионеля за его клубную карьеру. Заметим, что Месси забил 672 мяча в составе Барселоны, где провел 14 лет (в основной команде). Еще 28 голов Лео забил за ПСЖ.

К слову, Месси, кроме гола, записал в свой актив еще две результативные передачи на Мбаппе в поединке с Марселем.

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