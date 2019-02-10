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Месси выполнил невероятный трюк на съемках рекламы Pepsi

10:19 248 Читати українською
Месси выполнил невероятный трюк на съемках рекламы Pepsi
Лионель Месси / Squawka

Капитан Барселоны Лионель Месси снялся в новой рекламе Pepsi и выполнил впечатляющий трюк.

Лионель Месси в очередной раз продемонстрировал свои футбольные способности. Аргентинец во время съемки рекламы Pepsi выполнил фантастический трюк.

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Аргентинец поставил бутылку с напитком на мяч и пробил в кольцо. Pepsi после сальто стала на место, а "круглый" попал в кольцо.

Напомним, участие Месси в матче 23 тура Ла Лиги против Атлетика пока под вопросом из-за травмы футболиста.

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