Форвард Барселоны Лионель Месси не сможет помочь своей команде в матче 20-го тура Ла Лиги против Эльче.

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Королевская испанская футбольная федерация отклонила апелляцию каталонцев относительно двухматчевой дисквалификации аргентинца, сообщает издание Mundo Deportivo. Таким образом, Месси пропустит очередной поединок чемпионата Испании. Первую встречу аргентинец уже "отсидел" – он не принимал участие в матча 1/16 Кубка Испании против Корнельи.

Напомним, Лионель был удален в финальном матче Суперкубка Испании против Атлетика (2:3) – он получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. К слову, удаление стало для аргентинца первым в футболке Барселоны.

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