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Месси выбрал своего фаворита на должность тренера Барселоны

12:36 389 Читати українською
Месси выбрал своего фаворита на должность тренера Барселоны
Лионель Месси / Фото FC Barcelona

В тренерском кресле Барселоны ожидаются изменения.

Гальярдо, который возглавляет аргентинский Ривер Плейт, является основным кандидатом на пост наставника каталонского клуба, сообщает El Chiringuito TV.

Барселона нашла сенсационную замену Вальверде

Главная звезда Барселоны Лионель Месси поддерживает такой выбор и видит в 43-летнем специалисте достойную замену действующему главному тренеру "блаугранас" Эрнесто Вальверде.

Ранее в СМИ появилась информация, что на эту должность также претендует наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, но он согласится возглавить испанский гранд только после завершения Евро-2020.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо
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