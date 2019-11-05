Месси выбрал своего фаворита на должность тренера Барселоны

Сборная Украины — 14:55 36
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Шевченко вызвал в сборную Украины хавбека Зари Иванисеню
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Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧГермания — 13:00 283
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