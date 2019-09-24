Месси выбрал Мане и Роналду в голосовании FIFA The Best-2019, ван Дейк подарил аргентинцу максимум баллов

Стали известны результаты голосования тренеров и капитанов сборных в номинации "Лучший игрок года" по версии ФИФА.

Таблицу с распределением баллов от игроков и наставников национальных команд опубликовала Mаrca.

Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА

Внимание многих болельщиков привлек выбор главных претендентов на награду – Вирджила ван Дейка и Лионеля Месси, которые являются капитанами сборных Нидерландов и Аргентины соответственно. Тройка звезды Барселоны выглядела так: Садио Мане (5 баллов), Криштиану Роналду (3 балла) и Френки де Йонг (1 балл)

Клопп – лучший тренер 2019 года по версии ФИФА

А вот защитник Ливерпуля несколько удивил своей щедростью – он отдал больше всех баллов именно Лионелю Месси, который считался главным конкурентом нидерландца и в итоге получил приз. Двумя другими "призерами" по версии ван Дейка стали Мохамед Салах и тот же Мане.