"У Пепа Гвардиолы есть что-то особенное. Он заставляет вас видеть вещи по-другому: как он готовится к матчам, игра в обороне, в атаке... Он заранее говорит вам, каким будет матч, как вам нужно атаковать, чтобы победить.

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Мне повезло тренироваться под руководством Гвардиолы и Луиса Энрике – двух лучших. Благодаря их работе я сильно рос физически и умственно, а также тактической мудрости, которой они меня научили", – приводит слова Месси Marca со ссылкой на интервью LaSexta.

Напомним, аргентинец под руководством Гвардиолы выиграл две Лиги чемпионов, три Примеры, два Кубка, три Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира. Главным достижением с Луисом Энрике стал требл в сезоне 2014/15.

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