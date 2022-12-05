"Аргентина – это сила, она всегда среди лучших. Перед началом турнира мы знали, что являемся одними из претендентов на победу. Нужно было доказать это на поле. К счастью, мы делаем это. Надеюсь, мы продолжим делать эти маленькие шаги.

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Мы следим за чемпионатом мира и, если удается, смотрим матчи. Как я и говорил на старте турнира, Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, Бразилия остается одним из главных фаворитов. Как и Франция.

А еще Испания. Хотя она и вышла в плей-офф так, как вышла, Испания играет очень хорошо. У них есть четкое понимание того, что они хотят сделать, когда получат мяч. Они очень много владеют мячом", – цитирует Месси Olé .

Аргентина в 1/8 ЧС победила Австралию. На стадии четвертьфинала команду Лионеля Скалони ждут Нидерланды, встреча состоится 9 декабря.