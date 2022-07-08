Месси "вселился" в нападающую Барселоны и сборной Норвегии – роскошный дриблинг из женского Евро
Чемпионат Европы среди женщин по зрелищности порой не уступает мужскому аналогу.
Один из самых ярких моментов вчерашнего дня подарила нападающая сборной Норвегии Каролин Грэм Хансен.
Женская сборная Англии просит изменить цвет формы из-за менструаций
Представительница Барселоны получила мяч на фланге и выдала 30-метровый слалом, которого не постыдился бы и Лионель Месси. Хансен эффектно убрала нескольких соперниц (некоторых по два раза) и навесила точно на голову партнерше, но та неуклюже запустила мяч над воротами. Впрочем, это не помешало норвежкам разбить сборную Северной Ирландии со счётом 4:1.
Напомним, Англия принимает женское Евро-2022. Сегодня состоятся очередные матчи группового этапа – в 19:00 Испания сойдется с Финляндией, а в 22:00 Германия сыграет против Дании.
Женское Евро-2022: Норвегия разгромила обидчиц сборной Украины с отличным выступлением лучшей бомбардирки ЛЧ