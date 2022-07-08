Один из самых ярких моментов вчерашнего дня подарила нападающая сборной Норвегии Каролин Грэм Хансен.

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Представительница Барселоны получила мяч на фланге и выдала 30-метровый слалом, которого не постыдился бы и Лионель Месси. Хансен эффектно убрала нескольких соперниц (некоторых по два раза) и навесила точно на голову партнерше, но та неуклюже запустила мяч над воротами. Впрочем, это не помешало норвежкам разбить сборную Северной Ирландии со счётом 4:1.

Caroline Graham Hansen just doing what she does



@WEURO2022 pic.twitter.com/aYg100vNy6 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 8, 2022

Напомним, Англия принимает женское Евро-2022. Сегодня состоятся очередные матчи группового этапа – в 19:00 Испания сойдется с Финляндией, а в 22:00 Германия сыграет против Дании.

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