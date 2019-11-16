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Месси всегда пытается влиять на решения арбитров, – Тиагу Силва

18:14 8 Читати українською
Месси всегда пытается влиять на решения арбитров, – Тиагу Силва
Лионель Месси / ESPN

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва пожаловался на поведение Лионеля Месси во вчерашнем товарищеском матче, который завершился минимально победой Аргентины.

Товарищеские матчи
Бразилия
0
0 : 1
1
Аргентина
19:00 15:11:2019
завершено
 

"Месси говорил с рефери и смеялся вместе с ним. На время матча судья должен отложить свое восхищение футболистом.

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Месси всегда пытается заставить рефери свистеть в его пользу. Он всегда так делает. Мы говорили с некоторыми игроками, которые играют в Испании, и там происходит то же самое. Он пытается контролировать игру и влиять на решения арбитра.

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В Лиге чемпионов у него нет такой возможности, потому что там судьи жестче. Вы не видите Месси, который постоянно пытается повлиять на решение в спорных эпизодах. В любом случае, есть судьи, которые из-за своего восхищения им принимают решение в его пользу. Поскольку у нас не было Неймара, мы оказались в невыгодном положении", – цитирует Силву Mundo Deportivo.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Бразилию благодаря голу Месси – капитан "альбиселесте" не сумел реализовать пенальти, но был первым на добивании.

Сборная Аргентины благодаря голу Месси обыграла Бразилию в товарищеском матче

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Аргентина Аргентина Бразилия - Аргентина Мир Тиагу Силва Тиагу Силва Лионель Месси Лионель Месси Бразилия Бразилия
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