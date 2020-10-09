Форвард Барселоны Лионель Месси все еще сомневается относительно своего будущего в каталонском клубе.

Хотя аргентинец и остался в Барселоне, он все еще сомневается в правильности своего выбора. Решение Месси напрямую зависит от предстоящих президентских выборов в каталонском клубе, которые состоятся в марте 2021 года.

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Контракт Лионеля с "блаугранас" завершается летом следующего года, а потому Манчестер Сити, который до сих пор мечтает о трансфере аргентинца, возобновит переговоры уже в январе, сообщает Fichajes.

Интересно, что пункт о сумме выкупа Месси в размере 700 млн евро уже будет недействительным, что значительно усложнит шансы нового руководства Барселоны удержать свою главную звезду.

К слову, Месси в текущем сезоне сыграл в трех матчах в составе Барселоны, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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