Месси vs Роналду: кто лучше исполняет пенальти?

Лионель Месси не реализовал пенальти в матче ЧМ-2018 против Исландии, зато Криштиану Роналду забил с "отметки" испанцам. Кто же из них лучший в этом компоненте игры на примере официальных игр, выясняет "Футбол 24".

В составе сборной Аргентины Месси 16 раз пробивал пенальти, забив 12 голов. Поэтому против Исландии Лео не реализовал свой 4-й удар с "отметки", защищая цвета "альбиселестес".

Аргентина – Исландия: Месси не забил 4 из 7 последних пенальти во всех турнирах

Пока весомая "осечка" Месси за Аргентину датируется 2016 годом, когда в финале Копа Америка он не сумел забить Чили в серии послематчевых пенальти. Тогда этот промах стоил команде титула. Реализация пенальти Месси в составе Аргентины составляет 75%.

Интересно, что Криштиану Роналду также не реализовал 4 пенальти в официальных матчах за сборную Португалии. КР7 выполнял удары с "отметки" 11 раз, а процент его реализации составляет 63,63. Хотя в такой ответственный момент, как матч ЧМ-2018 против Испании, Криштиану был безжалостным, в отличие от Лео.

В чемпионате Испании и Лиге чемпионов Роналду более искусно выполняет пенальти, чем Месси:

Лига чемпионов

85,91% на 81,35%

Примера

87,50% на 78,54%

Однако справедливости ради отметим, что Криштиану чаще Месси выполняет этот стандарт. В Ла Лиге Роналду пробивал пенальти 71 раз (61 гол), а Месси – 59 (48). В Лиге чемпионов Криш выполнял приговор 16 раз (14 голов), а Лео – 14 (11).

Всего в официальных матчах Месси 88 раз выполнял пенальти, забив 71 гол (80,68%). Роналду пробивал с "отметки" 111 раз, отметившись 93 мячами (83,78%).

Статистика пенальти Месси от Goal.com

Статистика пенальти Роналду от Goal.com