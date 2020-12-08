Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился со списком игроков, которые смогут сыграть с Ювентусом в матче Лиги чемпионов.

Отметим, что Месси оказался в составе каталонцев после двух пропущенных матчей против Динамо и Ференцвароша. Также, впервые за долгое время в составе команды может выйти Самуэль Умтити.

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Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Араухо, Лангле, Альба, Умтити, Хуниор Фирпо, Мингеса.

Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Рики Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Де Йонг.

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Конрад.

Напомним, что Барселона встретится с Ювентусом уже сегодня, 8 декабря, начало в 22:00. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ, однако туринцы еще претендуют на первое место в группе.

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