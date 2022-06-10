Месси впервые снялся в сериале – результат можно будет просмотреть через год
06:00 - Читати українською
Суперзвезда ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси попробовал себя в новом амплуа.
34-летний игрок принял участие в съемках второго сезона сериала "Защитники". Это популярная латиноамериканская драма о футбольных агентах, вынужденных объединиться ради спасения своего бизнеса.
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Лионель снялся в эпизодической роли. Для этого съемочная группа специально прилетала в Париж, хотя сериал записывается в Южной Америке. Об этом сообщил сам продюсер проекта.
Просмотреть результаты работы Месси в кадре можно будет скоро. Второй сезон сериала должен появиться на экранах в 2023 году.
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