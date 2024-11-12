Лионель Месси приедет в Барселону, но не для того, чтобы продолжить там карьеру. Форвард Интера Майами и сборной Аргентины прибудет в столицу Каталонии на 1-2 дня, чтобы принять участие в праздничном мероприятии. Звёздный аргентинец приедет для участия в праздновании 125-летия каталонского клуба. Это мероприятие состоится 29 ноября: планируется грандиозный гала-вечер, и присутствие Месси сделает его ещё более грандиозным.

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Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", четырехкратный победитель Лиги чемпионов, обладатель всех возможных трофеев и лучший бомбардир в истории клуба отложит разногласия с президентом Жоаном Лапортой и примет участие в большой церемонии. Неизвестно, является ли это признаком потепления в отношениях Лапорты и Месси, которые с момента ухода Лео не были хорошими, но ясно, что это шаг в этом направлении.

С 2004 по 2021 год Месси провел за Барселону 778 официальных матчей, забил 672 гола и сделал 303 передачи. В составе каталонцев он завоевал целых 35 трофеев, в том числе 10 титулов чемпиона Испании и три титула клубного чемпиона мира. Он покинул "блаугранас" в 2021 году и перешел в ПСЖ, а сейчас является игроком американского Интера Майами, с которым его связывает контракт до конца 2025 календарного года.