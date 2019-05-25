Месси выиграет "Золотую бутсу" 2018/19 – помешать аргентинцу может только чудо

Нападающий Барселоны Лионель Месси де-факто завоевал "Золотую бутсу" по итогам текущего сезона.

Аргентинский нападающий в сезоне 2018/19 забил в чемпионате Испании 36 голов, учитывая коэффициент Ла Лиги, Месси после окончания розыгрыша первенства имеет итоговый результат – 72 очка.

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив 66-летний рекорд

Ближайший преследователь 5-кратного обладателя "Золотого мяча" форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который имеет 66 очков, но уже также провел все свои матчи в чемпионате Франции.

Единственным реальным кандидатом, который еще имеет хотя бы гипотетические шансы догнать Месси является нападающий Сампдории Фабио Квальярелла. Правда, 36-летний итальянец должен забить более 10 голов в игре последнего тура против Ювентуса, чтобы обогнать аргентинца.

Моуринью считает, что Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году – все из-за Лиги чемпионов

Поэтому, Месси де-факто завоевал свою уже шестую "Золотую бутсу", что является абсолютным рекордом. Криштиану Роналду становился лучшим бомбардиром Европы 4 раза.