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Месси возглавил топ-10 самых дорогих ветеранов мира

10:53 129 Читати українською
Месси возглавил топ-10 самых дорогих ветеранов мира
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Аргентинский нападающий каталонской Барселоны в свои 32 года продолжает стоить кучу денег.

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков мира, которым исполнилось 32 года. В перечень попали трое игроков Барселоны, два представителя Ювентуса и по одному футболисту Реала, ПСЖ, Наполи, Тоттенхэма и Сельты.

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Первое место прогнозируемо занял аргентинец Лионель Месси, трансферная стоимость которого оценивается в 150 млн евро. За ним следует Криштиану Роналду – 90 млн евро и Луис Суарес – 50 млн евро.

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