Известный шорт-лист из трех претендентов на награду лучшему футболисту и тренеру Европы в сезоне 2022/23 по версии УЕФА.

УЕФА представил номинантов на звание "Лучший игрок" и "Лучший тренер" сезона 2022/23. Об этом пишет пресс-служба организации.

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Среди номинантов на лучшего игрока Европы в прошлом сезоне представлены три футболиста: Лионель Месси (ПСЖ), Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити).

На награду лучшему тренеру претендуют наставники Манчестер Сити и Интера – Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги, а также экс-тренер Наполи Лучано Спаллетти. Победителей объявят 31 августа.

Напомним, в прошлом сезоне Манчестер Сити торжествовал в Лиге чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы минимально обыграли миланский Интер (1:0) в финальном матче турнира.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одержав Севилью в серии пенальти.