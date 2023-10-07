Чемпион мира тренировался в общей группе перед матчем против Цинциннати.

Месси может вернуться в Барселону уже в январе – в Испании намекнули на сенсационный переход

Месси пропустил 4 поединка из-за травмы. Интер Майами проиграл финал Открытого Кубка США, а в трех турах МЛС набрал всего 2 очка. Команде Сергея Кривцова нужно надеяться на чудо, ведь за 3 матча до финиша регулярного чемпионата отставание от зоны плей-офф составляет 5 очков.

С Месси на поле статистика Интера роскошная – 11 побед и одна ничья в 12 встречах. Сам Лео оформил 11 голов и 5 ассистов.

Finishing touches ahead of matchday pic.twitter.com/Ll1R0HBITY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 6, 2023

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