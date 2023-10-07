Месси вернулся в общую группу Интера Майами – без Лео команда упустила трофей и развалилась в МЛС
Лионель Месси имеет шанс помочь Интеру Майами чудом пробиться в плей-офф МЛС.
Чемпион мира тренировался в общей группе перед матчем против Цинциннати.
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Месси пропустил 4 поединка из-за травмы. Интер Майами проиграл финал Открытого Кубка США, а в трех турах МЛС набрал всего 2 очка. Команде Сергея Кривцова нужно надеяться на чудо, ведь за 3 матча до финиша регулярного чемпионата отставание от зоны плей-офф составляет 5 очков.
С Месси на поле статистика Интера роскошная – 11 побед и одна ничья в 12 встречах. Сам Лео оформил 11 голов и 5 ассистов.
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