Месси вернулся в Барселону после отпуска

Нападающий Барселоны Лионель Месси достаточно отдохнул перед новым сезоном.

В аэропорту Барселоны заметили Лионеля Месси, который вернулся в город после отпуска, сообщает Mundo Deportivo.

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Форвард "блаугранас" прилетел на частном самолете вместе со своей семьей. Напомним, семейство проводило отпуск на Карибах.

К тренировочному процессу Барсы звездный аргентинец присоединится 31 июля. Сейчас команда находится в Японии в рамках своего турне.

Новый сезон чемпионата Испании начнется уже 16 августа.

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