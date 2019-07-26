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Месси вернулся в Барселону после отпуска

18:32 15 Читати українською
Месси вернулся в Барселону после отпуска
Лионель Месси / Фото Backgrid

Нападающий Барселоны Лионель Месси достаточно отдохнул перед новым сезоном.

В аэропорту Барселоны заметили Лионеля Месси, который вернулся в город после отпуска, сообщает Mundo Deportivo.

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Форвард "блаугранас" прилетел на частном самолете вместе со своей семьей. Напомним, семейство проводило отпуск на Карибах.

К тренировочному процессу Барсы звездный аргентинец присоединится 31 июля. Сейчас команда находится в Японии в рамках своего турне.

Новый сезон чемпионата Испании начнется уже 16 августа.

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Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания Межсезонные сборы
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