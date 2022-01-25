Аргентинец воспользовался паузой в календаре и вернулся в свой дом в пригороде Барселоны.

Из-за длительного восстановления от коронавируса 34-летний нападающий ПСЖ не уехал в сборную Аргентины на очередные матчи отбора на ЧМ-2022. Месси с семьей прилетел в Барселону, где проведет несколько выходных.

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Нападающий поужинал в компании Хави, который сегодня, 25 января, отмечает день рождения. Также присутствовали Серхио Бускетс, Жорди Альба, супруги всех футболистов и экс-сотрудник Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Когда Месси выходил из ресторана, его окружили журналисты, которые расспрашивали о возможности возвращения в ряды "сине-гранатовых". Лео остановился, подписал футболку Барсы, но ушел от ответа на все вопросы репортеров.

Напомним, недавно появилась информация о желании Антонеллы Рокуццо вернуться в Барселону. Жене Лионеля якобы не нравится жизнь в Париже и она давит на мужа, чтобы он покинул ПСЖ.

В сезоне 2021/22 Месси забил за ПСЖ 6 голов, из которых 5 – в матчах Лиги чемпионов.

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️ Messi abandona el restaurante de Barcelona junto a su mujer y su excompañero @5sergiob



️ Firma incluso camisetas del @FCBarcelona



@victor_nahe



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/zDqrGu2jaf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 24, 2022