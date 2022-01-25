Месси вернулся в Барселону – форвард ПСЖ поужинал с Хави и другими экс-партнерами
Аргентинец воспользовался паузой в календаре и вернулся в свой дом в пригороде Барселоны.
Из-за длительного восстановления от коронавируса 34-летний нападающий ПСЖ не уехал в сборную Аргентины на очередные матчи отбора на ЧМ-2022. Месси с семьей прилетел в Барселону, где проведет несколько выходных.
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Нападающий поужинал в компании Хави, который сегодня, 25 января, отмечает день рождения. Также присутствовали Серхио Бускетс, Жорди Альба, супруги всех футболистов и экс-сотрудник Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.
Когда Месси выходил из ресторана, его окружили журналисты, которые расспрашивали о возможности возвращения в ряды "сине-гранатовых". Лео остановился, подписал футболку Барсы, но ушел от ответа на все вопросы репортеров.
Напомним, недавно появилась информация о желании Антонеллы Рокуццо вернуться в Барселону. Жене Лионеля якобы не нравится жизнь в Париже и она давит на мужа, чтобы он покинул ПСЖ.
В сезоне 2021/22 Месси забил за ПСЖ 6 голов, из которых 5 – в матчах Лиги чемпионов.
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