Саудовская Аравия пыталась привлечь Лионеля Месси еще два года назад, после его ухода из ПСЖ. Впрочем, аргентинец решил продолжить карьеру в США.

Месси окончательно определился насчет будущего в Интере Майами после вылета из Клубного ЧМ-2025

Как сообщает L'Equipe, в декабре 2025 года контракт Месси с Интером Майами завершается. Аль-Ахли, который выиграл азиатскую Лигу чемпионов, предпринял попытку пригласить нападающего в Саудовскую Аравию. Отмечается, что для переезда аргентинца саудовцы "сделают все возможное", но финансовые подробности переговоров не разглашаются.

Руководство Аль-Ахли уже несколько недель пытается убедить восьмикратного обладателя "Золотого мяча" выбрать именно их клуб. Интер Майами, конечно, хочет сохранить Лионеля Месси в своей команде.

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