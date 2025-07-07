Месси ведет переговоры с победителем Лиги чемпионов – клуб готов на все возможное ради аргентинца
Нападающего Интера Майами Лионеля Месси соблазняют покинуть МЛС и переехать ближе к Европе.
Саудовская Аравия пыталась привлечь Лионеля Месси еще два года назад, после его ухода из ПСЖ. Впрочем, аргентинец решил продолжить карьеру в США.
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Как сообщает L'Equipe, в декабре 2025 года контракт Месси с Интером Майами завершается. Аль-Ахли, который выиграл азиатскую Лигу чемпионов, предпринял попытку пригласить нападающего в Саудовскую Аравию. Отмечается, что для переезда аргентинца саудовцы "сделают все возможное", но финансовые подробности переговоров не разглашаются.
Руководство Аль-Ахли уже несколько недель пытается убедить восьмикратного обладателя "Золотого мяча" выбрать именно их клуб. Интер Майами, конечно, хочет сохранить Лионеля Месси в своей команде.
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