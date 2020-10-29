Один из лучших игроков современности Лионель Месси продолжает переписывать историю самого престижного клубного турнира.

Барселона уверенно на выезде одолела Ювентус (2:0) в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов, а Лионель Месси отметился очередным голом.

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Для 33-летнего аргентинца мяч в ворота туринцев стал 70-м в карьере в рамках групповых этапов ЛЧ, это уникальное достижение, которое не подчинялось еще ни одному футболисту, сообщает официальный сайт UEFA.

Напомним, Барса в последний раз завоевывала трофей Лиги чемпионов еще в сезоне 2014/15.

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