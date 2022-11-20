"Месси в старт, Кейна на скамейку, а Роналду – вне состава": Руни распределил роли топ-форвардов на ЧМ-2022
Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни, ныне тренирующий американский ДС Юнайтед, указал на место лучшим игрокам мира.
Уэйн Руни, который во время Мундиаля в Катаре будет работать вместе с Робером Пиресом и Солом Кэмпбелом экспертом на Sports18, распределил роли между нападающим ПСЖ Лионелем Месси, форвардом Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду и бомбардиром Тоттенхэма Харри Кейном.
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"Я бы поставил Месси в старт, Кейна отправил бы на скамейку запасных, а Роналду оставил вне состава", – цитирует Руни Sportstar.
Напомним, ранее легенда "красных дьяволов" раскритиковал португальца за неприемлемое поведение в команде и получил ответные обвинения в банальной зависти.
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