Уэйн Руни, который во время Мундиаля в Катаре будет работать вместе с Робером Пиресом и Солом Кэмпбелом экспертом на Sports18, распределил роли между нападающим ПСЖ Лионелем Месси, форвардом Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду и бомбардиром Тоттенхэма Харри Кейном.

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"Я бы поставил Месси в старт, Кейна отправил бы на скамейку запасных, а Роналду оставил вне состава", – цитирует Руни Sportstar.

Напомним, ранее легенда "красных дьяволов" раскритиковал португальца за неприемлемое поведение в команде и получил ответные обвинения в банальной зависти.

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