Месси в сборной имеет странные отношения с хавбеком Атлетико – тот сначала "наехал" на Лео, а затем отбил от соперников
Лионель Месси остается центром сборной Аргентины не только на поле, но и за кулисами.
За последние дни отдельного внимания стоит взаимодействие Лео с Родриго Де Паулем.
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Сначала хавбек Атлетико "наехал" и даже стал толкать Месси на тренировку сборной Аргентины. Леандро Паредес разнял партнеров, но вряд ли там было что-то серьезное. Месси и Де Пауль почти сразу начали смеяться.
Позже Родриго дважды проявил свою заботу к капитану. Де Пауль сразу "вписался" за Месси, когда того грубо сбили в товарищеском матче против Гондураса (3:0).
После финального свистка произошел еще один инцидент. Сотрудник сборной Гондураса крепко схватил Месси за руку (вероятно, хотел сфотографироваться). Де Паулю это не понравилось, и он резко отодвинул отвратительного фаната от Лионеля.