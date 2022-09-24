Лионель Месси остается центром сборной Аргентины не только на поле, но и за кулисами.

За последние дни отдельного внимания стоит взаимодействие Лео с Родриго Де Паулем.

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Сначала хавбек Атлетико "наехал" и даже стал толкать Месси на тренировку сборной Аргентины. Леандро Паредес разнял партнеров, но вряд ли там было что-то серьезное. Месси и Де Пауль почти сразу начали смеяться.

Messi & De Paul back together ???pic.twitter.com/uS4djW5H35 — Judy️ (@messisbabe) September 21, 2022

Позже Родриго дважды проявил свою заботу к капитану. Де Пауль сразу "вписался" за Месси, когда того грубо сбили в товарищеском матче против Гондураса (3:0).

QUÉ LE PEGAS A MESSI LA CONCHA DE TU RE PUTISIMA MADRE pic.twitter.com/K6yW7sA36u — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 24, 2022

После финального свистка произошел еще один инцидент. Сотрудник сборной Гондураса крепко схватил Месси за руку (вероятно, хотел сфотографироваться). Де Паулю это не понравилось, и он резко отодвинул отвратительного фаната от Лионеля.