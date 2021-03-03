"С Дибалой я общался четыре дня назад, и он сказал, что пока его проблема со связками не решена. Надеюсь, лечение ему поможет, но вряд ли он попадет на матчи сборной. Он не готов.

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Хорошая новость по Агуэро заключается в том, что он уже начинает регулярно играть и не страдает от боли в колене. Я общался с ним месяц назад. Надеюсь, он наберет форму, потому что мы всегда рассматриваем его как претендента на игру в атаке сборной. Мы знаем, что на сто процентов готов он не будет, но примем решение на следующей неделе.

Месси сейчас в порядке. Когда он с нами, он играет даже лучше, чем в Барселоне. Давайте надеяться, что так оно и будет в дальнейшем", – цитирует Скалони Marca.

Напомним, в марте аргентинцы проведут два матча квалификации ЧМ-2022 против Уругвая и Бразилии.

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