Вопрос об игровом номере Лионеля Месси в ПСЖ до сих пор остается открытым.

Легендарный аргентинец будет выбирать между 19 и 30, уверяет Marca. Неймар действительно предлагал Лео "десятку", однако тот отказался.

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Под номерами 30 и 19 Месси выступал на заре своей карьеры в Барселоне. Более вероятным выглядит первый вариант, но есть один нюанс – обычно в чемпионате Франции под номером 30 регистрируют вратарей. Правда, вряд ли кто-то помешает легенде, если он будет настаивать на этом выборе.

Напомним, Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси из-за финансовых ограничений Ла Лиги. Он покинул испанский гранд после более 20 лет проведенных в структуре "блаугранас".

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