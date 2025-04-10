Кубок КОНКАКАФ 2025, 1/4 финала, ответный матч

Интер Майами – Лос-Анджелес – 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Месси, 35, 84, (пен.), Аллен, 61 – Лонг, 9

После поражения в первой игре Интеру Майами необходимо было отыгрываться. Начало игры получилось совсем не по сценарию команды Месси – уже на 9-й минуте Лонг воспользовался рикошетом и пробил Устари ударом с близкого расстояния – 0:1.

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А дальше Лео принялся уничтожать соперника. Сначала он забил со штрафного на 31-й минуте, но взятие ворот отменили – аргентинец пробил, пока игроки Лос-Анджелеса выстраивали стенку. Уже через 4 минуты Месси забил легально, протащив мяч в штрафную и попав в дальнюю девятку – 1:1!

Месси и Суарес еще угрожали воротам соперника, но забил Аллен во втором тайме. В этом случае Лео ассистировал, хотя автор гола не планировал того, что получилось. После его заброса Редондо должен был замкнуть головой, но не достал, чем дезориентировал вратаря. Мяч же залетел в ворота, хотя защитник и пытался помешать этому. А в конце игры арбитр назначил пенальти в ворота Лос-Анджелеса за игру рукой в собственной штрафной – Месси легко переиграл Льориса ударом с отметки, оставив французу флешбеки из финала ЧМ-2022.

Таким образом, Интер Майами проходит в полуфинал турнира, а Лос-Анджелес завершает свое участие в Кубке КОНКАКАФ. Артем Смоляков попал в заявку на игру, но так и не вышел на поле.

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