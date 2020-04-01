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Месси в одиночку превосходит топ-клубы Европы – среди них Реал, Ливерпуль и Ювентус

11:37 57 Читати українською
Месси в одиночку превосходит топ-клубы Европы – среди них Реал, Ливерпуль и Ювентус
Лионель Месси / ФК Барселона

Лидер Барселоны не устает устанавливать все новые и новые достижения, хотя вскоре ему исполнится уже 33 года.

На момент остановки чемпионата Испании 2019/20 Месси возглавлял список бомбардиров Примеры. В активе 32-летнего Лео 19 голов в Ла Лиге – у ближайшего преследователя лишь 14. Также лидер Барселоны отдал 12 ассистов.

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Из этих 19-ти голов Месси 8 раз отличался ударами из-за пределов штрафной. Это лучший показатель в текущем сезоне в топ-5 чемпионатах Европы. Один Лионель дальними ударами забил больше, чем 86 из 98 команд ведущих европейских первенств, информирует WhoScored.

Меньше Лионеля из дальних дистанций забивали такие клубы как Атлетико, Арсенал (по 3 гола), ПСЖ (4), Ювентус и Тоттенхэм (по 5), Ливерпуль с Реалом (по 6), Челси и МЮ (по 7).

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